Morre aos 106 anos Tyrus Wong, artista que inspirou personagem de "Bambi"

O artista chinês Tyrus Wong, que inspirou o filhote de cervo Bambi do filme de animação de Walt Disney, morreu aos 106 anos na noite de sexta-feira (30) nos Estados Unidos, informou o The Walt Disney Family Museum.

"Estamos profundamente entristecidos pelo falecimento da lenda da Disney, Tyrus Wong. Tinha 106 anos. Nossos pensamentos estão com a família Wong", anunciou pelo Twitter o museu.

