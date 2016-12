Vin Diesel constrange youtuber brasileira com cantadas durante entrevista

A youtuber Carol Moreira, que mantém um canal sobre cinema e séries na plataforma, publicou nesta quarta-feira (21) um vídeo em que o ator Vin Diesel a interrompe mais de uma vez, durante uma entrevista, para elogiá-la e chamá-la para sair.



"Aconteceu uma coisa que eu não esperava. O Vin Diesel ficou 'apaixonado' por mim. Eu falo dessa forma porque ele começou a meio que me cantar no meio da entrevista, falar que eu era bonita, e ele interrompeu a entrevista três vezes para falar disso", relata a YouTuber no vídeo.



Após Carol perguntar ao ator sobre sua relação com Tom Hanks, Diesel interrompeu a resposta para elogiá-la. "Meu Deus, como você é bonita. Como é que eu vou conseguir fazer essa entrevista. Vamos sair daqui, vamos almoçar".



Em outro momento, ele disse estar "apaixonada pela entrevistadora". No fim da conversa, Diesel disse que Carol "era muito sexy". Ele ainda se ajoelhou e pediu para alguém "salvá-lo".



"Eu não sabia o que fazer, eu só ria. Só ria porque eu estava numa situação delicada, mas a verdade é que eu não gostei disso. Na hora eu não soube reagir, mas vocês vão ver que eu estava desconfortável. Ele interrompeu meu trabalho", disse Carol.

Segundo a lei brasileira, o comportamento do ator poderia ser enquadrado no crime de assédio. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, é considerado assédio verbal (artigo 61 da Lei das Contravenções Penais nº 3.688/1941) "quando alguém diz coisas desagradáveis ou invasivas (como podem ser consideradas as famosas 'cantadas'), ou faz ameaças".

A entrevista aconteceu durante a passagem do ator pela Comic Con Experience no começo de dezembro. Ele esteve no Brasil para promover o filme "Triplo X".