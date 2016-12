Sandy aceitou convite de dublagem em "Sing" para agradar ao filho

Do UOL, em São Paulo

Seis meses depois de estrelar o reality "SuperStar", na Globo, Sandy deixou a cadeira de jurada e passou à candidata de um concurso de talentos da música. A cantora de 33 anos empresta sua voz afinada para a elefanta Meena na animação "Sing - Quem Canta Seus Males Espanta", em cartaz nos cinemas.

Estimulada pela família, Meena é uma das candidatas de um concurso disputado por animais. Tímida e travada, ela é rejeitada a princípio pelo exigente coala Buster Moon, o organizador da disputa que vale US$ 100 mil, mas dá a volta por cima e mostra todo seu potencial.

Sandy não é novata, mas resolveu se aventurar na dublagem pela primeira vez por um motivo especial. "Foi um convite super inusitado, mas eu topei porque meu filho gosta muito das animações", contou a cantora ao UOL.

A paixão por Theo, de dois anos e meio, fez Sandy conciliar a apertada agenda de shows do disco "Meu Canto", lançado em junho, e voar até o Rio de Janeiro para passar por uma bateria de testes até chegar à sua personagem.

Sandy já tinha experiência no cinema e na televisão. Em 2003, ela estrelou o filme "Acquaria" ao lado do irmão, Júnior. A cantora também tem papéis em outros três filmes, o primeiro deles de 1997, quase 20 anos antes de "Sing". Na televisão, ela ganhou a série adolescente "Sandy & Junior" e foi uma das protagonistas da novela "Estrela Guia", além de fazer um dos episódios da minissérie "As Brasileiras".

Na versão em inglês, a personagem dublada por Sandy tem a voz da cantora Tori Kelly, 24. A californiana ganhou destaque nos Estados Unidos justamente depois de participar de concursos musicais. “Temos o tom de voz muito parecido, tem tudo a ver”, destaca Sandy.

A versão em português de “Sing” também tem outros famosos entre os dubladores. Quem for ao cinema reconhecerá a voz de Wanessa Camargo na pele da porco-espinho roqueira Ash, Fiuk como o gorila Johnny e Marcelo Serrado e Mariana Ximenes como a dupla de porquinhos descontraídos Gunter e Rosita.

Dos mesmos criadores de "Minions", "Meu Malvado Favorito" e "Pets - A Vida Secreta dos Bichos", a animação é uma espécie de "The Voice" dos bichos. "Sing - Quem Canta Seus Males Espanta" tem músicas bastante conhecidas em sua trilha sonora. Ao todo, são 65 sucessos de Lady Gaga, Aerosmith, Katy Perry, Frank Sinatra, Seal, Limp Bizkit, Nicki Minaj, entre outros.

Assista ao trailer dublado de "Sing - Quem Canta Seus Males Espanta":