48 horas depois: O que se sabe sobre o estado de saúde de Carrie Fisher?

Quase 48 horas se passaram desde a notícia de que a atriz Carrie Fisher sofreu uma parada cardíaca, mas pouca coisa ainda se sabe sobre seu estado de saúde.

Conhecida por ter interpretado a princesa Leia na franquia "Star Wars", Fisher estava num voo que ia de Londres para Los Angeles quando passou mal na tarde de sexta-feira (23). Segundo testemunhas, ela foi reanimada por um técnico de enfermagem ainda dentro da aeronave, mas teria ficado mais de 10 minutos sem respirar, o que deixa seu quadro ainda mais deliciado.

O avião pousou 15 minutos depois, por volta do meio-dia, e a atriz foi levada imediatamente ao UCLA Medical Center, em Los Angeles, mesmo hospital que atendeu Harrison Ford, o Han Solo da série, após um acidente de avião em 2015.

Jornalistas passam o Natal na frente do UCLA Medical Center, em Los Angeles, onde a atriz foi encaminhada imagem: AP Photo/Rick Taber

O Departamento de Bombeiros de Los Angeles e a companhia aérea United Airlines não mencionaram o nome da atriz, mas confirmaram que paramédicos socorreram um passageiro assim que a aeronave pousou.

O que a família diz?

Em um primeiro momento, o irmão de Carrie, Todd Fisher, disse para alguns veículos que ela estava "fora de perigo", mas negou mais tarde que a condição da irmã estivesse estável.

À revista “Variety”, ele afirmou que a irmã estava na UTI "recebendo os melhores cuidados que poderia receber". "Ela é obviamente uma garota muito forte, que sobreviveu a muitas coisas", acrescentou. "Eu encorajo todos a rezarem por ela."

Foi com esse mesmo tom que sua irmã Joely postou uma foto com Carrie no Twitter. “O amor e orações de vocês estão sendo profundamente sentidos”.

Desde a véspera do Natal, a família não revelou mais nenhum detalhe sobre o estado de saúde da atriz. Desde então, jornalistas e cinegrafias têm feito plantão na frente do hospital, à espera de notícias, mas o máximo que se descobriu foi que o fiel companheiro da atriz, o bulldog francês Gary, esteve no local.



Citando testemunhas, o site "TMZ" afirma que a atriz está com os olhos fechados e parece inconsciente.

"Chocado e triste"

Nas redes sociais, algumas pessoas que estavam a bordo do avião compartilharam notícias. "Não sei como processar isso, mas Carrie Fisher parou de respirar no voo para casa. Espero que ela fique bem", escreveu a atriz Anna Akana no Twitter.



O comediante Brad Gage também se manifestou: "Estou em completo choque. Anna Akana e eu sentamos na frente de Carrie Fisher em nosso voo de Londres e ela foi tirada do avião por técnicos de emergência".



A notícia pegou seus antigos companheiros da saga "Star Wars" de surpresa. O ator Peter Mayhew, que faz o Chewbacca, usou o Twitter para desejar melhoras para atriz. "Pensamentos positivos e orações para a princesa favorita de todos agora..." Mark Hamill, o Luke Skywalker, também se manifestou: "Como se 2016 não pudesse ficar pior...enviando todo o nosso amor para Carrie Fisher".

Em uma declaração enviada ao "The Hollywood Reporter", Harrison Ford, disse estar "chocado e triste": "Nossos pensamentos estão com Carrie, sua família e seus amigos". Rapidamente, a hashtag #MayTheForceBeWithHer [Que a força esteja com ela, famosa frase dita pelos jedis na franquia], tomou conta do Twitter.

Lançamento de livro

A viagem para Londres serviu para a atriz gravar cenas da sitcom "Catastrophe" e divulgar o recém-lançado livro "Memórias da Princesa: os Diários de Carrie Fisher", onde a atriz conta segredos dos bastidores das filmagens de "Star Wars".

Entre as revelações mais surpreendentes da obra está o fato de que Fisher teve um caso com Harrison Ford. Na época das filmagens (1976), ela tinha 19 anos enquanto Ford, que interpreta o herói Han Solo, tinha 33 anos. O ator era casado havia mais de uma década.

Fisher alcançou o estrelato mundial como a guerreira rebelde Princesa Leia na trilogia original "Star Wars", que tem sido um fenômeno cultural desde a estreia dos filmes de 1977 e 1983.

Vinculada a Hollywood desde muito nova, ela é filha do casamento entre a estrela de cinema Debbie Reynolds, conhecida por seu papel em "Cantando na chuva", e o cantor Eddie Fisher.

• Com informações da AFP