Vin Diesel diz que "brincou" com youtuber: "Desculpe se ofendi alguém"

Após a repercussão de sua entrevista para a youtuber brasileira Carol Moreira chegar ao exterior, Vin Diesel se pronunciou pela primeira vez sobre o caso.

O ator afirmou que costuma "brincar" nas entrevistas e pediu desculpas. “Como todos sabem, eu tento manter minhas entrevistas brincalhonas e divertidas, especialmente quando estou na zona de Xander [seu personagem em ‘xXx: Reativado’, tema da entrevista]. Mas se eu ofendi alguém, então me desculpe, porque essa nunca é minha intenção.”

A entrevista, divulgada na quarta-feira (21), mostra Carol constrangida após o ator Vin Diesel a interromper mais de uma vez para dizer que estava "apaixonado" por ela. Ele ainda diz que a brasileira é "bonita" e "gostosa pra ca*****", e a chama para sair. O caso gerou comoção nas redes sociais e foi parar nos veículos internacionais, que criticaram o ator pela postura “constrangedora” e “bizarra”.

O texto foi publicado em seu Facebook junto com o vídeo da entrevista na íntegra, filmado pela sua equipe. Por trás do celular, é possível ouvir a risada de um homem, que endossa os elogios: "ela é bonita".

Constrangimento

No meio da polêmica, tanto o perfil de Vin Diesel quanto o de Carol no Facebook, receberam uma enxurrada de ataques. A youtuber fez um longo desabafo em suas redes sociais e negou que tenha sido assediada pelo ator. No entanto, reafirmou o incômodo.

“Toda mídia internacional achou que ele realmente errou, exagerou. E quem tá levando enxurrada de xingamentos e ódio? Eu!”, concluiu. “Se tá dando tanta polêmica é porque precisamos falar sobre esse tipo de comportamento.”

“O que eu disse na introdução do vídeo? Que eu não gostei do comportamento dele na entrevista. Nunca disse que fui assediada”, relata no início do texto.

Ela afirmou que foi apenas ao editar a entrevista que percebeu o quanto o ator havia sido inconveniente. “Fiquei triste que não soube reagir melhor. Mostrei pra vários amigos e todos acharam um completo absurdo. Então gravei uma abertura para que meu público entendesse o contexto de tudo e como eu me senti.”

“A gente não sabe como vai reagir com qualquer coisa até que aconteça com a gente. Não adianta falar que eu deveria ter feito isso o aquilo. Na hora não consegui, fiquei com medo da reação dele, fiquei sem graça e constrangida. Queria ter cortado ele? Queria! Eu soube como? Não. O que fiz foi chamar ele pro assunto novamente”, contou.

No sábado, o “TMZ” divulgou um vídeo em que mostra Carol sorrindo para uma foto com o ator, após a entrevista. Diesel, ainda assim, repete os elogios: “Eu a amo”. Mais tarde, no entanto, ela apagou a foto por conta dos comentários. “Meu perfil estava cheio de gente me xingando, chamando de vagabunda, biscate, nariguda, que eu nem bonita sou...”