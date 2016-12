Última aparição de Princesa Leia dividiu fãs entre emoção e críticas

Do UOL, em São Paulo

Uma das grandes surpresas de "Rogue One: Uma História Star Wars", a aparição de Carrie Fisher recriada digitalmente como a jovem Princesa Leia, dividiu os fãs entre emoção e críticas. A imagem foi a última aparição no cinema da atriz, que morreu nesta terça-feira (27) em Los Angeles. Em 2018, ela voltará como a General Organa no "Episódio VIII" da saga, cujas filmagens terminaram em julho e ainda não tem nome definido.

"Rogue One" conta a história dos rebeldes que roubaram os planos de destruição da Estrela da Morte, ponto de partida do primeiro filme da saga, "Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança" (1977).

A última cena de "Rogue One" é justamente o momento em que os planos chegam às mãos da Princesa Leia. E se ver novamente o rosto de Carrie Fisher com 20 e poucos anos emocionou grande parte dos fãs, também houve críticas pela falta de expressão da versão digitalizada.

Outras participações

O mesmo Rogue One" trouxe de volta às telas o personagem Grand Moff Tarkin, o Governador Tarkin, interpretado pelo ator Peter Cushing, que morreu em 1994. O diretor Gareth Edwards escalou o ator Guy Henry para interpretar o militar, mas seu rosto foi substituído digitalmente pelo de Cushing.

Na linha do tempo da saga original, Leia voltou no episódio VII, "Star Wars: O Despertar da Força" (2015) como a General Organa. Trinta anos após a destruição da segunda Estrela da Morte, ela lidera a base da Resistência da Nova República Galáctica e reencontra Han Solo (Harrisson Ford), que é morto pelo filho deles, o seguidor (e neto) de Darth Vader e novo vilão da saga, Kylo Ren (Adam Driver).