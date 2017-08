6 vilões que são os verdadeiros heróis nas séries da Marvel

Os filmes do Universo Cinematográfico da Marvel arrecadam milhões em bilheteria e são bem recebidos pela crítica, mas deixam a desejar em um quesito: os vilões. Com motivações pífias e um desenvolvimento raso, figuras como o Ultron do segundo “Vingadores”, o Mandarin do terceiro “Homem de Ferro” e o Kaecilius de “Doutor Estranho” mais arrancaram risadas do que deram medo no público.

Mas as coisas são bem diferentes nas séries da Marvel da Netflix. Lá, com uma outra exceção (sim, Meachums, estamos olhando para vocês), os vilões brilham tanto quanto os heróis – incluindo a recém-chegada Alexandra, a vilã de “Os Defensores” vivida por Sigourney Weaver. Confira: