Cocaína e palavrões: 5 histórias do Bozo que parecem ficção, mas não são

A história de amor entre Johnny (Patrick Swayze) e Baby (Jennifer Grey) começou a ser contada no dia 21 de agosto de 1987, quando "Dirty Dancing: Ritmo Quente" estreou nos cinemas norte-americanos. Uma das cenas mais lembradas do filme é a dança final do casal ao som do hit "(I've Had) The Time of My Life", que ficou marcada na cultura pop e já apareceu em diversas séries, filmes e animações, virando até tema de casamento. O UOL reuniu as principais homenagens ao filme, incluindo a cena de um remake para a televisão com Abigail Breslin (a menina de "Pequena Miss Sunshine") que foi lançado neste ano para comemorar a data especial.