Liga da Justiça chega aos cinemas em pouco mais de duas semanas. A campanha mundial está a pleno vapor, com trailers e spots de TV surgindo a cada minuto, e o departamento de marketing do estúdio trabalhando dobrado para que o público se sinto na obrigação de testemunhar, no cinema, a criação de uma das maiores equipes de super-heróis da cultura pop. O sucesso é praticamente garantido, já que o filme traz na mistura o Batman (um dos personagens de ficção mais conhecidos do planeta) e a Mulher-Maravilha que, em 2017, transcendeu as páginas dos gibis e as telas dos cinemas para tomar seu lugar de direito como um símbolo de poder, igualdade e justiça. Ainda assim, a aventura que amarra o Universo Estendido DC, dirigida por Zack Snyder e finalizada por Joss Whedon, ainda é uma incógnita, um quebra-cabeças que pode resultar num quadro belíssimo - ou numa imagem tosca. Com isso em mente, listei cinco coisas que Liga da Justiça precisa trazer para alcançar o equilíbrio criativo, qualitativo e artístico que seus protagonistas merecem.