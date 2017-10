Novo figurino

Outra pessoa que temos que agradecer é a figurinista Mayes C. Rubeo, responsável por outra mudança no visual do Deus do Trovão. Logo na primeira parte de "Thor: Ragnarok", ele perde as mangas de seu traje em uma luta, e, para nossa sorte, passa o resto do filme sem trocar de roupa. Isso significa que os maiores bíceps do showbiz (ou dois dos maiores) ficam à mostra durante mais de uma hora. Mayes merece um Oscar.