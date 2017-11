A queda de Kevin Spacey, de grande estrela de Hollywood a assediador sexual

Em menos de 72 horas, o ator Kevin Spacey passou de um dos atores mais respeitados do mundo do cinema, teatro e televisão a pivô de acusações de assédio sexual, com a carreira em frangalhos e pedindo um tempo para se tratar.

Após a primeira acusação, divulgada no domingo, de que teria abordado de forma indevida um ator adolescente há mais de 30 anos, ele revelou ser gay - e foi duramente criticado por ativistas LGBT, por ter, supostamente, usado sua sexualidade como "cortina de fumaça" para tirar a atenção das alegações de assédio sexual.

Leia também

A exemplo do que aconteceu com o produtor de cinema Harvey Weinstein, seguiram-se novas acusações de assédio contra o ator, que ganhou dois Oscars - e é bastante conhecido pelo papel de Frank Underwood na série House of Cards.

"Kevin Spacey vai tirar o tempo necessário para buscar diagnóstico e tratamento", informou um representante do ator à revista Variety.

Abaixo, a BBC revisita a trajetória do aclamado ator e elenca as alegações contra ele.

Rápida sucessão de eventos

Anthony Rapp diz ter sido assediado por Spacey em uma festa para a qual o ator o convidou quando ele tinha 14 anos Imagem: Getty Images

No domingo, o site Buzzfeed divulgou as declarações do ator Anthony Rapp, que afirmou ter sido assediado por Spacey em 1986 quando tinha 14 anos. Na ocasião, Spacey tinha 26 anos.

Desde a revelação dos detalhes de como foi abordado por Spacey ("ele me carregou no colo como um noivo carrega a noiva...então, se deitou em cima de mim"), houve uma rápida sucessão de eventos. No mesmo dia, Spacey pediu desculpas e assumiu ser homossexual.

Em seguida, vieram as críticas de grupos LGBT - e novas denúncias de assédio, como as do ator mexicano Roberto Cavazos e do cineasta Tony Montana.

Na terça-feira, o provedor global de filmes Netflix anunciou que suspendera as filmagens da sexta temporada de House of Cards.

E na quarta, Spacey, hoje com 58 anos, anunciou que estava saindo de cena para se tratar.

As alegações continuam. Segunda a rede TV norte-americana CNN, vários integrantes homens da equipe de House of Cards reclamaram do ambiente "tóxico" no set por causa do comportamento de Spacey, marcado por assédio e outros abusos.

Início no teatro

"Segundo minha mãe, eu queria ser ator desde os sete anos", disse Spacey este ano em Los Angeles. O ator era o caçula entre três irmãos. A mãe era secretária e morreu em 2003. Sobre o pai do ator, contudo, não se sabe muito. Ele morreu em 1992 e trabalhava como redator.

Spacey não fala do pai nem usa o sobrenome dele. Recentemente, o jornal britânico Daily Mail publicou um depoimento do irmão mais velho do ator dizendo que o pai foi membro do Partido Nazista dos EUA e abusava da família.

Spacey, que nasceu em Nova Jersey, considerava o também ator Jack Lemmon como "pai adotivo". Foi Lemmon que o introduziu ao mundo das artes cênicas.

Apesar de ter estudado na renomada escola de artes Julliard, em Nova York, Spacey demorou a conquistar fama.

Em 1986, quando ocorreu o episódio narrado por Rapp, Spacey atuava na Broadway, em Nova York, na peça Longa Viagem Noite Adentro, do dramaturgo americano Eugene O'Neill.

O reconhecimento no cinema veio em 1995, com o filme Os Suspeitos, dirigido por Bryan Singer. O papel rendeu a Spacey um Oscar de melhor ator coadjuvante.

A partir daí, o prestígio que já tinha conquistado nos palcos se estendeu a Hollywood. Spacey se firmou na carreira como ator sério, versátil e confiável.

Em 2000, Spacey ganhou mais um Oscar, dessa vez como protagonista, pelo papel no filme Beleza Americana.

Além do mais importante prêmio do cinema mundial, o ator ganhou um Globo de Ouro e um Tony. Foi indicado 11 vezes ao Emmy, a maioria das nomeações pelo papel de Frank Underwood em House of Cards.

Ele também dirigiu filmes - Ciladas da Sorte (Albino Alligator, 1996) e Uma Vida Sem Limites (Beyond the Sea, 2004) - e foi diretor artístico do tradicional teatro Old Vic, em Londres, por mais de dez anos.

Reservado

Quem conhece bem o ator, diz que Spacey gosta de uma boa conversa e imita atores clássicos como Jack Lemmon ou James Stewart com grande talento. No entanto, não gosta de falar de sua vida íntima.

Ele convivia com rumores e insinuações sobre sua sexualidade desde que alcançou a fama, nos anos 1990.

Em 1997, foi capa da revista Esquire, que teve o título "Kevin Spacey tem um segredo". Dois anos depois, na tentativa de dissipar rumores, disse à revista Playboy que aquela reportagem o ajudou a conquistar mulheres que "queriam transformá-lo".

Em 2000, já com o Oscar para Melhor Ator debaixo do braço, disse à apresentadora do programa de televisão americano 60 Minutes que tinha um relacionamento com uma mulher chamada Dianne Dreyer.

Ainda assim, as especulações sobre a vida sexual do ator não pararam. E começaram a aparecer críticas da comunidade homossexual, que o acusava de covardia.

Assim como aconteceu com o produtor Harvey Weinstein, acusado de assediar sexualmente atrizes, modelos e funcionárias, as abordagens inapropriadas de Spacey a homens mais jovens não eram exatamente um segredo na indústria cinematográfica.

"Parecia que o Sr. Spacey se sentia livre para tocar qualquer homem desde que ele tivesse menos de 30 anos", escreveu, no Facebook e no Twitter, o ator Roberto Cavazos, relatando que uma de suas supostas estratégias era convidar atores mais jovens para falar sobre a carreira e oferecer um piquenique com champanhe sobre o palco do Old Vic, "maravilhosamente iluminado".

"Cada história variava do quão longe ele ia nesse piquenique, mas a técnica era sempre a mesma", escreveu Cavazos no Facebook.

Vanguarda

Francis (Kevin Spacey) e Claire (Robin Wright) em cena da quinta temporada de "House of Cards" Imagem: Divulgação/Netflix

A decisão do Netflix de suspender a produção de House of Cards, série que também é produzida por Spacey, coloca em suspense os próximos trabalhos do artista.

Em dezembro, está prevista a estreia do filme All the Money in the World, dirigido por Ridley Scott, no qual Spacey interpreta o milionário J. Paul Getty. Não se sabe se a produtora do filme alterará os planos de divulgação para o longa disputar o Oscar em 2018.

O futuro da relação com o Netflix é incerto. Além de House of Cards, Spacey negociava com o provedor e plataforma de streaming um filme biográfico sobre o escritor americano Gore Vidal.

O ator foi uma das primeiras estrelas de Hollywood a apostar no potencial da plataforma de streaming. Pelo papel do maquiavélico Frank Underwood, Spacey se tornou um dos rostos mais conhecidas e principais promotores do Netflix.

Depois dele, outras estrelas se animaram a investir em projetos exclusivos para a internet.

A posição do Netflix não é fácil. Já se previa que House of Cards estava com os dias contados desde a saída de seu criador original, Beau Willemont.

A empresa já estava tendo de lidar com o "pepino" de sua relação próxima com Harvey Weinstein - e um outro escândalo certamente não ajuda.