Assista a todos os trailers divulgados no intervalo do Super Bowl 2017

O Super Bowl tem em sua audiência, além de fãs do esporte, também cinéfilos e amantes da música.

Os comercias também são aguardados porque exibem trailers inéditos de diversas atrações.

Reunimos abaixo todos os trailers divulgados no intervalo do Super Bowl deste ano, incluindo as séries de TV.

Stranger Things - Segunda Temporada



Ambientada em Montauk, Long Island, conta a história de um garoto que desaparece misteriosamente. Enquanto a polícia, a família e os amigos procuram respostas, eles acabam mergulhando em um extraordinário mistério, envolvendo um experimento secreto do governo, forças sobrenaturais e uma garotinha muito, muito estranha. Série de TV da Netflix. Previsão de estreia: outubro.





Logan



Logan (Hugh Jackman) nunca imaginou que sua última missão seria a mais difícil de todas. Mesmo tendo suas habilidades de cura diminuídas pouco a pouco, ele aceita o pedido do Professor Xavier (Patrick Stewart), para que proteja a jovem e poderosa Laura Kinney (Dafne Keen), a famosa X-23. Enquanto isso, o vilão Nathaniel Essex amplia seu projeto de destruição. Previsão de estreia: 2 de março.

Baywatch



Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) é um devoto salva-vidas, orgulhoso do seu trabalho. Enquanto está treinando o novo e exibido recruta Matt Brody (Zac Efron), os dois descobrem uma conspiração criminosa no local que pode ameaçar o futuro da baía. Previsão de estreia: 15 de junho.





A Cura (trailer 1)



Um ambicioso executivo é enviado para os Alpes Suíços para resgatar o CEO de sua companhia de um 'Centro de Cura', mas logo descobre que o local não é tão inócuo quanto parece. Previsão de estreia: 16 de fevereiro de 2017.





A Cura (trailer 2)





Vida



Uma equipe de seis astronautas da Estação Espacial Internacional descobre sinais de vida inteligente em Marte e a investigação do fato gera consequências inimagináveis. Previsão de estreia: 23 de março.





Piratas do Caribe 5: A Vingança de Salazar



O capitão Salazar (Javier Bardem) é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o Tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar. Previsão de estreia: 25 de maio.





Transformers: O Último Cavaleiro



O gigante Optimus Prime embarcou em uma das missões mais difíceis de sua vida: encontrar, no espaço sideral, os Quintessons, seres que possivelmente são os responsáveis pela criação da raça Transformers. O problema é que, enquanto isso, seus amigos estão precisando de muita ajuda na Terra, já que uma nova ameaça alienígena resolveu destruir toda a humanidade. Previsão de estreia: 22 de junho





Vigilante do Amanhã: Ghost in The Shell



Num mundo pós 2029, cérebros se fundem facilmente a computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Motoko Kusanagi, conhecida como Major, é uma ciborgue com experiência militar que comanda um esquadrão de elite especializado em combater crimes cibernéticos. Previsão de estreia: 30 de março.





Velozes e Furiosos 8



Depois que Brian (Paul Walker) e Mia (Jordana Brewster) se aposentaram, e o resto da equipe foi exonerado, Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) estão em lua de mel e levam uma vida pacata e completamente normal. Mas a adrenalina do passado acaba voltando com tudo quando uma mulher misteriosa (Charlize Theron) faz com que Dom retorne ao mundo do crime e da velocidade. Previsão de estreia: 13 de abril.





Guardiões da Galáxia Vol. 2



Sequência da aventura intergaláctica com o grupo de heróis da Marvel formado por Senhor das Estrelas, Gamora, Rocket Racoon, Groot e Drax. Previsão de estreia: 27 de abril.





John Wick - Um Novo Dia Para Matar



John Wick (Keanu Reeves) é forçado a deixar a aposentadoria mais uma vez por causa de uma promessa antiga e viaja para Roma, a Cidade Eterna, com o objetivo de ajudar um velho amigo a derrubar uma organização internacional secreta, perigosa e mortal de assassinos procurados em todo o mundo. Previsão de estreia: 16 de fevereiro.

The Handmaid's Tale



Depois que um atentado terrorista ceifa a vida do Presidente dos Estados Unidos e de grande parte dos outros políticos eleitos, uma facção catolica toma o poder com o intuito declarado de restaurar a paz. O grupo transforma o país na República de Gilead, instaurando um regime totalitário baseado nas leis do antigo testamento, retirando os direitos das minorias e das mulheres em especial. Em meio a isso tudo, Offred é uma "handmaid", ou seja, uma mulher cujo único fim é procriar para manter os níveis demográficos da população. Na sua terceira atribuição, ela é entregue ao Comandante, um oficial de alto escalão do regime, e a relação sai dos rumos planejados pelo sistema. Série de TV do Hulu. Previsão de estreia: 26 de abril.