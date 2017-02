Ex-marido diz que Judy Garland foi abusada por anões em "Mágico de Oz"

Um livro póstumo, do ex-marido de Judy Garland, Sid Luft, morto em 2005, revelou que a atriz foi molestada no set de filmagens de "O Mágico de Oz" (1939) por alguns anões que interpretavam os munchkins. Na ocasião, ela tinha apenas 16 anos. Luft disse que eles "frequentemente colocavam as mãos por baixo de sua saia". A informação foi publicada no site do jornal "The Sun".

O novo livro traz também revelações sobre a vida da atriz, sua luta contra as drogas e as frequentes tentativas de suicídio. Judy se casou cinco vezes e é mãe de Liza Minelli, fruto de seu segundo casamento, com Vincent Minnelli. Sid Luft foi o terceiro marido da atriz, entre os anos 1952 e 1965, com quem teve os filhos Lorna e Joey. Ela morreu em 1969, aos 47 anos, de uma overdose.

As revelações estavam em um diário escrito por Judy e descoberto por Sid. O livro inacabado de Sid foi descoberto no ano passado junto com seus arquivos e somente agora publicado com o título "Judy and I: My Life with Judy Garland" (em português "Judy e eu: minha vida com Judy Garland").

"Eles achavam que poderiam escapar de qualquer coisa porque eram pequeninos. Eles fizeram a vida de Judy um pesadelo no set colocando suas mãos por baixo do seu vestido. Os homens tinham mais de 40 anos", escreveu Sid.

Sobre as drogas, o ex-marido afirmou que Judy "era casada com elas antes de me conhecer e nunca se separou". Ao longo dos anos, ele começou a perceber o uso intenso de drogas, com anfetaminas e barbitúricos que a deixavam em severa depressão e com pensamentos suicidas.

"Judy era uma mistura muito rara de nervos e inseguranças, autodestrutiva e tendências suicidas. Para mim, ela foi o maior talento que já existiu", escreveu o ex-marido no livro.