Vin Diesel fala das dificuldades de filmar "Velozes e Furiosos 8" em NY

Daya atirou? Dúvida continua em novo teaser de "Orange is The New Black"

A Netflix divulgou nesta terça-feira (11) o primeiro teaser da quinta temporada de "Orange is The New Black". Nele, a cena final do quarto ano, em que as detentas de Litchfield se rebelam após a morte de Poussey (Samira Wiley) é retomada exatamente do momento em que parou.