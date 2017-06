Demi Moore diz que perdeu os dois dentes da frente por sofrer de estresse

Super-heróis são coisa pra criança. Ao menos é isso que meu instinto grita sempre que surge um filme com fortões superpoderosos e fantasiados, querendo posar de "sério" e "realista". Reflexo da infância. Meus tempos de nerd mirim foram embalados por a) Superamigos e, principalmente, pela b) espetacular série de TV do Batman. Era bobo. Com a virada mais sombria do herói nos anos 80/90, virou brega. Depois, ganhou status cult. Tudo semântica. O importante mesmo é que uma geração inteira de fãs de super-heróis foi "educada" com as cores, o POW! e o BANG! e os vilões maiores que a vida do programa dos anos 60. à frente de tudo estava Adam West, dividindo o papel do Homem-Morcego e de seu alter ego, o playboy milionário Bruce Wayne. Aos 88 anos, o Cruzado de Capa perdeu a luta contra a leucemia. E o mundo hoje não consegue esboçar um sorriso.