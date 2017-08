Para esquecer: conheça filmes toscos feitos por 13 astros de Hollywood

Eles são atores e atrizes com carreiras bem sucedidas hoje, alguns até ganharam o Oscar por atuações brilhantes, mas, como todo mundo na vida, tiveram que topar, principalmente no início de carreira, estrelar filmes toscos, daqueles que é melhor esquecer e não colocar no curículo. Foi assim com Leonardo DiCaprio, que adolescente atuou em "Criaturas 3", filme de terror de baixo orçamento; Matthew McConaughey e Renée Zellweger, que estrelaram o fraquíssimo “O Massacre da Serra Elétrica - O Retorno” (1994); e George Clooney, que participou de “O Retorno dos Tomates Assassinos” (1988). Veja quem mais participou de produções para lá de questionáveis.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio em cena de "Criaturas 3" (1991) Imagem: Divulgação

Um dos maiores nomes do cinema nas últimas décadas, Leonardo DiCaprio participou de seu primeiro longa em 1991 em “Criaturas 3”. A trama gira em torno de seres extraterrestres peludos que vêm para a Terra para matar uma fome insaciável por carne humana. DiCaprio sobreviveu a essa bomba até ganhar o estrelato internacional anos depois, em 1997, por participar da superprodução “Titanic”. O reconhecimento da Academia veio apenas em 2016, quando levou o Oscar de melhor ator por seu papel em “O Regresso” (2015).

George Clooney

George Clooney e Teri Weigel em cena de "O Retorno dos Tomates Assassinos" (1988) Imagem: Divulgação

Em 1988, o ator americano George Clooney participou de “O Retorno dos Tomates Assassinos”, um sequência do clássico trash “O Ataque dos Tomates Assassinos” (1978), ambos dirigidos pelo cineasta John De Bello. Esse filme do gênero comédia terror é uma daquelas produções que provavelmente Clooney não aceitaria participar hoje, mas, em início de carreira e com boletos para pagar, é preciso topar alguns papéis, que, às vezes, nos arrependemos no futuro.

Jim Carrey

Jim Carrey e Karen Kopins em cena na comédia de terror "Procura-se Rapaz Virgem" (1985) Imagem: Divulgação



A comédia de terror “Procura-se Rapaz Virgem” (1985) é considerada um dos piores longas do ator canadense Jim Carrey. Na história, ele interpreta um adolescente que é perseguido por uma vampira que precisa do sangue de um rapaz virgem para manter a beleza e a juventude. Carrey tem dois Globos de Ouro de melhor ator (1999 e 2000) e essa pérola no currículo.

Michael Caine

Michael Caine e Lorraine Gary em cena no filme "Tubarão 4 - A Vingança” (1987) Imagem: Divulgação

Michael Caine, dono de dois Oscars, já era um ator consagrado quando topou fazer “Tubarão 4 - A Vingança” (1987). O filme foi apontado como um dos piores da história. A produção do diretor Joseph Sargent teve sete indicações no Framboesa de Ouro de 1988, incluindo pior filme, diretor, ator, ator coadjuvante (Caine), atriz, roteiro e efeitos visuais. Na época, o longa acabou levando o Framboesa de Ouro de pior efeitos visuais.

Matthew McConaughey e Renée Zellweger

Matthew McConaughey e Renée Zellweger em cena no filme "O Massacre da Serra Elétrica - O Retorno" (1994) Imagem: Divulgação

Quem poderia imaginar que no início de carreira os astros Matthew McConaughey, que ganhou o Oscar de melhor ator pelo papel no filme “Clube de Compras Dallas” (2013) , e Renée Zellweger, Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2004 por seu papel em “Cold Mountain” (2003), iriam participar do fraquíssimo longa de terror de baixo custo “O Massacre da Serra Elétrica - O Retorno” (1994), que tentou sem sucesso dar um novo gás à franquia de Leatherface?

Charlize Theron

Charlize Theron em cena no filme “Colheita Maldita 3: Colheita Urbana” (1995) Imagem: Divulgação



Antes de alcançar o auge na carreira com o Oscar de melhor atriz em 2004 pelo papel em “Monster - Desejo Assassino” (2003), a sul-africana Charlize Theron estreou em Hollywood com uma pequena participação em “Colheita Maldita 3: Colheita Urbana” (1995). O nome de Charlize sequer aparece nos créditos desse longa de terror inspirado na obra de Stephen King.

Brad Pitt

Brad Pitt em cena do filme “Assassinato no Colégio”(1989) Imagem: Divulgação

Antes de alcançar o estrelato em filmes como “Lendas da Paixão” (1994), “Clube da Luta” (1999), “Troia” (2004), “Mr. & Mrs. Smith” (2005), “O Curioso Caso de Benjamin Button” (2008) e “Bastardos Inglórios” (2009), o galã Brad Pitt teve que ralar muito em Hollywood e atuar em filmes de qualidade duvidosa como o longa “Assassinato no Colégio”(1989).

Tom Hanks

Tom Hanks e Elizabeth Kemp em cena no filme "Trilha de Corpos" (1980) Imagem: Divulgação

Dono de dois Oscars de melhor ator por seus papéis nos filmes “Filadélfia” (1993) e “Forrest Gump: O Contador de Histórias” (1994), além de três outras indicações, o americano Tom Hanks também precisou começar em um filme de terror de baixo orçamento e roteiro de qualidade duvidosa. Em 1980, ele participou da produção “Trilha de Corpos”.

Vigo Mortensen

Viggo Mortensen e Kate Hodge em cena de “Leatherface - O Massacre da Serra Elétrica 3” (1990) Imagem: Divulgação

O americano Vigo Mortensen, que foi indicado duas vezes ao Oscar de mehor ator por seus papéis em “Senhores do Crime” (2007) e “Capitão Fantástico” (2016) e estrelou a superprodução “Senhor dos Anéis”, começou a carreira atuando em produções de baixo custo. Entre os filmes trash que ele participou está “Leatherface - O Massacre da Serra Elétrica 3” (1990).

Henry Fonda

Henry Fonda em cena no filme "Tentáculos" (1977) Imagem: Divulgação

Já consagrado e cinco anos antes de ganhar em 1982 o Oscar de melhor ator por seu trabalho em “Num Lago Dourado” (1981), o ator Henry Fonda estrelou o bizarro “Tentáculos” (1977). Esse filme de terror narra a história de um polvo mutante gigante que leva pänico no balneário de Ocean Beach, na Califórnia. A produção recebeu pesadas críticas na época. Por sorte, o prêmio Framboesa de Ouro ainda não havia sido criado.

Benicio del Toro

Del Toro (esq) em cena de "Pee-wee - Meu Filme Circense” (1988) Imagem: Divulgação

Antes de participar de filmes como “Traffic” (2000), “Snatch - Porcos e Diamantes” (2000), “21 Gramas” (2003), “Che: O Argentino” (2008), “Guardiões da Galáxia” (2014), “Escobar: Paraíso Perdido” (2014), o ator porto-riquenho Benicio del Toro fez sua estreia no filme “Pee-wee - Meu Filme Circense” (1988). Del Toro faz o papel de um jovem com rosto coberto por pelos.

Demi Moore

Demi Moore e Robert Glaudini em cena no filme "O Parasita" (1982) Imagem: Divulgação

Filmes de baixo custo são sempre uma porta de entrada em Hollywood. E com a atriz americana Demi Moore não foi diferente. Em 1982, ela participou de seu segundo longa, “O Parasita”, que narra a história de uma criatura desenvolvida pelo cientista Paul Dean, companheiro da personagem de Demi Moore. Após um acidente, o parasita acaba se alojando no estômago de Dean.