Wagner Moura tenta roubar emprego de Brichta em teaser de "Bingo"

Do UOL, em São Paulo

Wagner Moura desistiu de interpretar o palhaço Bingo no cinema, mas, após seu Pablo Escobar morrer inesperadamente na série "Narcos", ele quer por que quer o emprego de volta, o que significa deixar o amigo Vladimir Brichta na mão no meio das filmagens.

A brincadeira, hilária, é encenada no novo vídeo promocional de "Bingo - O Rei das Manhãs", que você vê em primeira mão no UOL. Filmando o que seria um "making of", Brichta pega Wagner Moura de surpresa em seu camarim, já vestido de Bingo e se maquiando para entrar em ação.

"Dani não falou contigo, não, Vlad?", pergunta Wagner, referindo-se ao diretor Daniel Rezende. "O que você está fazendo aqui!", replica o amigo. O que se segue então é uma acalorada e constrangedora discussão em que o ator de "Tropa de Elite" sugere até dividir o trabalho, com seu Bingo falando em espanhol.

No fim, Wagner Moura dá o braço a torcer e permite que Vladimir fique com papel, mas apenas se o próximo filme sobre a dupla Patati Patatá for estrelado por ele. Dica: assista até final, pois o teaser traz ainda ainda uma segunda participação (baiana) especial.

Dirigido por Daniel Rezende, "Bingo" estreia no próximo dia 24 de agosto. A história é baseada na do polêmico Arlindo Barreto, intérprete do palhaço Bozo nos anos 1980 que chegou a admitir que apresentava o programa sob efeito de cocaína.