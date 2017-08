Como nasceu a música chiclete de uma das animações mais amadas dos anos 80

Do UOL, em São Paulo

"DuckTales - Os Caçadores de Aventuras" apareceu pela primeira vez nos televisores em 1987 e tinha como atrativo inicial a música-tema. Um ritmo gostoso, dançante e "chiclete" que no Brasil foi cantado por Luis Ricardo (aquele mesmo do SBT).

O criador da abertura original foi Mark Mueller, um músico de 30 anos que, apesar de ter composições gravadas por artistas conhecidos do grande público, passava um período longo de "vacas magras", como revela a revista "Vanity Fair". Com a recomendação de seu agente para que enviasse uma demo à Disney, Mark se sentou com seu sintetizador e botou a cabeça para pensar.

A Disney queria um título vibrante que combinasse com as aventuras de Tio Patinhas e seus sobrinhos. Segundo a revista "Vanity Fair", que contou com detalhes todos os bastidores de uma das músicas mais marcantes da década de 1980, o compositor demorou 45 minutos para escrever a faixa.

Os executivos da empresa queriam uma "música para rádio" e não apenas uma "música de desenho', como explicita a publicação. Com acordes, melodia, letra, ponte e refrão em mãos, Mark gravou uma fita e entregou em mãos aos executivos da Disney.

A faixa foi aprovada, e o músico recebeu "apenas" US$ 1,2 mil. "E isso seria apenas se a Disney usasse a faixa e ainda se o programa fosse transmitido. O que, felizmente, aconteceu", relembra Mark para a "Vanity Fair".

Versão 2017

"DuckTales" retornou no domingo (12) em um episódio especial de uma hora no canal Disney XD. Um vídeo em dezembro do ano passado apresentando os novos dubladores americanos cantando a música tema atingiu 5 milhões de visualizações.

Versão metal, hip hop, R&B, soul, ska, pop, a capela e até uma paródia "pornô". O hit estava na boca do povo e agora invade a internet com mais de 328 mil resultados de pesquisa.

"Quando as pessoas descobrem o que eu faço na vida, elas sempre perguntam se conhecem alguma de minhas músicas. Às vezes, elas não me conhecem pelos hits pop [Mark escreveu 'Crush' com Jennifer Paige, por exemplo], mas quase todo lugar que vou as pessoas conhecem 'DuckTales'. O alcance disso é impressionante", acrescentou o músico.

A animação chegou a 100 países e foi traduzido para 25 línguas diferentes, além de ser o primeiro desenho dos Estados Unidos a ser apresentado na antiga União Soviética pós-Guerra Fria. E não é só o compositor que é lembrado pelo tema, o cantor original da música também guarda a faixa com carinho.

"Recentemente, eu estava fazendo show com a minha banda e um grupo da Inglaterra disse, 'A gente ouviu sua voz e percebeu na hora que você é o cara que canta o tema de 'DuckTales'. Eles estavam tão animados em ver, nem acredito que reconheceram minha voz", disse para a "Vanity Fair" o músico Jeff Pescetto.

"Foi realmente uma experiência surpreendente. Eu tenho uma nostalgia de leve quando se trata de 'DuckTales', porque realmente trabalhar com a música foi confuso em certos momentos. A música me deixa com a sensação que eu tive como um criança que chega em casa e assiste o desenho, entretanto eu tive que agir como um adulto e levar a sério", acrescentou.

Letra em versão brasileira de "DuckTales - Os Caçadores de Aventuras:

Aí vem um furacão

Vem emoção

Tem corrida e avião

Tem sensação

Velhos castelos

Belos duelos

Duck tales uh-uh

São os caçadores de aventuras uh-uh

Todos eles são grandes figuras uh-uh

Nossos amigos enfrentam

Mas há perigos que afugetam

Tudo isso acontece em duck tales uh-uh

São os caçadores de aventuras

Uh-uh

Todos eles são grandes figuras uh-uh

Por isso a garotada só quer duck tales uh-uh