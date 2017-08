20 figurantes que fizeram besteira e criaram erros hilários no cinema

As filmagens de "Missão Impossível 6" foram oficialmente interrompidas depois do acidente com o astro da franquia, Tom Cruise, no último fim de semana. Em um comunicado, a Paramount confirmou que o astro da franquia quebrou o tornozelo e, por isso, as filmagens entrarão em um hiato. Apesar disso, a produtora confirma que a estreia do filme segue agendada para 27 de julho de 2018.