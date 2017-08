Luto em Hollywood: conheça 15 atores e atrizes que foram assassinados

A morte da atriz americana Sharon Tate, assassinada grávida por seguidores de Charles Manson, completou 48 anos na semana passada. Esse provavelmente é o homicídio mais conhecido envolvendo estrelas de Hollywood, mas não é o único. Duas vezes indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante e um dos primeiros astros do cinema a assumir sua homossexualidade, o ator Sal Mineo foi morto em 1976. Abaixo, o UOL lembra esses e outros 13 atores e atrizes que foram assassinados, sendo que alguns dos casos nunca foram solucionados pela polícia.

Sharon Tate

Sharon Tate e Roman Polanski em cena do filme "A Dança dos Vampiros" (1967) Imagem: Divulgação

Um dos casos mais famosos de estrelas de Hollywood que foram assassinadas é o da atriz americana Sharon Marie Tate. Ela foi morta em 9 agosto de 1969 por um grupo de seguidores de Charles Manson. Na época, Sharon tinha 26 anos, era casada com o cineasta polonês Roman Polanski e estava grávida de oito meses. Até sua morte, ela havia estrelado produções de sucesso como “Barrabás” (1961), “O Olho do Diabo” (1966), “A Dança dos Vampiros” (1967), “Não Faça Ondas” (1967) e “O Vale das Bonecas” (1967).

Bob Crane

Bob Crane em cena na série "Hogan's Heroes" (1965) Imagem: Divulgação

O assassinato do ator americano Robert Edward Crane continua um mistério após quase 40 anos. Crane, que ficou conhecido nos anos 60 e 70 pela série “Hogan’s Heroes” e filmes como “Super Pai” (1973) e “As Maliciosas Aventuras de uma Loura” (1968), foi encontrado morto em seu apartamento em Scottsdale, no estado do Arizona, em junho de 1978. Um amigo chegou a ser acusado pelo assassinato após a reabertura do caso em 1990, mas foi absolvido pelos jurados. Em 2002, o diretor Paul Schrader lançou um longa (Auto Focus) inspirado na vida de Crane.

Adrienne Shelly

Adrienne Shelly em cena de "Waitress" (2007) Imagem: Divulgação

A atriz e cineasta americana Adrienne Shelly, que participou de produções como “A Incrível Verdade” (1989), “Armadilhas do Amor” (2009), “Factotum - Sem Destino” (2005), “Vem Dormir Comigo” (1994) e “Assassinos da Estrada” (1994), foi assassinada em 1º de novembro de 2006 em Nova York. Ela foi morta dias depois de concluir seu terceiro longa como diretora, “Waitress (2007), produção em que atua também como atriz. Inicialmente, chegou a ser divulgado que ela havia cometido suicídio. No entanto, a polícia prendeu posteriormente o imigrante equatoriano Diego Pillco, um operário que confessou tê-la matado.

Robert Knox

Robert Knox em cena de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" (2009) Imagem: Reprodução

O ator britânico Robert Knox, que fez um pequeno papel em “Harry Potter e o Enigma do Príncipe” (2009), no qual interpretava o aluno Marcus Belby, da escola de Hogwartz, foi assassinado antes de o filme estrear nos cinemas. Ele foi morto a facadas por Karl Norman Bishop em 24 de maio de 2008, na porta de um bar de Londres, na Inglaterra, quando tentava defender o irmão mais novo.

Judith Barsi

Menina Judith Barsi com Lorraine Gary, Lance Guest e Karen Young em cena de “Tubarão 4 – A Vingança” (1987) Imagem: Divulgação

A atriz mirim Judith Barsi foi assassinada aos 10 anos de idade pelo próprio pai em 25 de julho de 1988. Em sua curta carreira, Judith participou de longas em Hollywood como “Tubarão 4 – A Vingança” (1987), “Kids Don't Tell” (1985), “Para Lembrar um Grande Amor” (1985) e “Slam Dance” (1987) , além das animações “Todos Os Cães Merecem O Céu” (1989) e “Em Busca do Vale Encantado” (1988). Além da filha, o imigrante húngaro József Barsi matou ainda sua mulher, Maria, antes de cometer suicídio.

Peter Arne

Peter Arne em cena no filme "A Volta da Pantera Cor-de-Rosa” (1975) Imagem: Divulgação

Conhecido por filmes como “Sob o Sol Da África” (1958), “O Espadachim do Rei” (1958) e “A Volta da Pantera Cor-de-Rosa” (1975), “Tarzan e a Expedição Perdida” (1957), “O Segredo de Monte Cristo” (1961), o ator britânico Peter Arne foi assassinado em agosto de 1983 em sua casa em Knightsbridge, na Inglaterra. A investigação da polícia concluiu que Arne foi espancado até a morte pelo italiano Giuseppe Perusi, que depois cometeu suicídio.

Elizabeth Short

Elizabeth Short foi assassinada em 1947 Imagem: Reprodução



A morte da aspirante a atriz americana Elizabeth Short ganhou notoriedade no final da década de 40 em Los Angeles, na Califórnia. Conhecida pelo apelido de “The Black Dahlia” (Dália Negra), Elizabeth foi assassinada em janeiro de 1947 por razões desconhecidas. Seu corpo foi encontrado mutilado e esquartejado, e o crime jamais foi solucionado. O caso foi tema de filmes e documentários. Em 2006, o cineasta Brian de Palma lançou o longa “A Dália Negra” que conta a história do famoso assassinato.

Phil Hartman

Phil Hartman em cena no filme "Pequenos Guerreiros" (1998) Imagem: Divulgação

O ator canadense Phil Hartman, que dublou personagens (entre eles, Troy McClure) da série “Simpsons” entre 1991 e 1998 e participou de filmes como “Pequenos Guerreiros” (1998), “Um Herói de Brinquedo” (1996), “O Sargento Trapalhão” (1996) e “Hóspede por Acaso” (1995), foi assassinado em 28 de maio de 1998 pela própria mulher. Brynn Hartman teve um surto, matou o marido e, na sequência, cometeu suicídio.

Dorothy Stratten

Dorothy Stratten e John Ritter em cena no filme "Muito Riso e Muita Alegria” (1981) Imagem: Divulgação

A atriz e modelo canadense Dorothy Stratten foi assassinada aos 20 anos em 1980. Dorothy, que estrelou longas como “Muito Riso e Muita Alegria” (1981), “A Febre dos Patins” (1979), “Galaxina” (1980) e “Americathon” (1979), além de ter sido capa da Playboy americana, foi morta pelo seu marido, Paul Snider, com um tiro no rosto. Em seguida, Snider se suicidou. A história trágica da atriz foi adaptada duas vezes para o cinema: “Mulher Ardente” (1981) e “Star 80” (1983).

Sal Mineo

Sal Mineo (esq) com James Dean e Natalie Wood em cena de “Juventude Transviada” (1955) Imagem: Divulgação

O ator americano Sal Mineo, que ficou conhecido pelo papel de John “Plato” Crawford no clássico “Juventude Transviada” (1955), morreu em 12 de fevereiro de 1976 ao ser esfaqueado perto do prédio em que morava em West Hollywood, na Califórnia. Pela atuação em “Juventude Transviada”, Mineo foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 1956. Ele também concorreu a ator coadjuvante na premiação de 1961 por seu papel no longa “Exodus” (1960). Em março de 1979, Lionel Ray Williams foi condenado a 57 anos de prisão por matar Mineo e por dez assaltos na mesma área do assassinato.

Lana Clarkson

Lana Clarkson em cena de "Rainha Guerreira" (1985) Imagem: Divulgação

A atriz e modelo americana Lana Clarkson foi assassinada 3 de fevereiro de 2003. Na carreira, ela havia participado de produções como “Picardias Estudantis” (1982), “Scarface” (1983), “Rainha Guerreira” (1985), “Os Magos do Reino Perdido” (1989), “O Império do Medo” (1990) e “Nove e Meia Semanas de Amor 2” (1997). Em 2009, o produtor musical Phil Spector, que havia trabalhado com os Beatles, Tina Turner, The Righteous Brothers, The Ronettes e The Ramones, foi condenado pela morte da atriz.

Barbara Colby

Barbara Colby em cena na série "Kung Fu" (1972) Imagem: Divulgação

O assassinato em 1975 da atriz americana Barbara Colby nunca foi solucionado. Barbara, que havia participado de diversas séries de TV na década de 70, além de pequenos papéis em longas como “Jogando Com a Sorte”(1974) e “Memory of Us” (1974), foi morta a tiros quando estava com o também ator James Kiernan em um estacionamento na região de Los Angeles, na Califórnia. Quando foi morta, ela estava gravando a série “Phyllis”. Barbara acabou substituída na trama pela atriz Liz Torres.

Tupac Shakur

Tupac Shakur em cena no filme "As Duas Faces da Lei" (1997) Imagem: Divulgação

O rapper e ator americano Tupac Shakur foi assassinado aos 25 anos em 1996. Ele foi baleado ao sair de uma luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon, em Las Vegas. Apontado como um dos melhores rappers de todos os tempos, Shakur também participou de produções em Hollywood como “Gridlock'd - Na Contra-Mão” (1997), “Sem Medo no Coração” (1993), “O Lance do Crime” (1994), “As Duas Faces da Lei” (1997) e “Bullet” (1996) e “Uma Questão de Respeito” (1992).

Dominique Dunne

Dominique Dunne em cena no filme "Poltergeist - O Fenômeno" (1982) Imagem: Divulgação

A americana Dominique Dunne foi uma das atrizes de “Poltergeist” que morreu ainda jovem. Ela tinha 22 anos quando foi estrangulada pelo ex-namorado John Thomas Sweeney, insatisfeito pelo fim do relacionamento. Além de "Poltergeist - O Fenômeno” (1982), Dominique participou de produções como “Os Cavaleiros da Sombra” (1982), “The Day the Loving Stopped” (1981) e “Diary of a Teenage Hitchhiker” (1979). Outra atriz de "Poltergeist" que morreu foi Heather O'Rourke, aos 12 anos de idade, em 1988, devido a uma obstrução intestinal.

Al Adamson

Cineasta americano Al Adamson, conhecido por dirigir filmes de terror de baixo orçamento nos anos 60 e 70, foi assassinado em 1995 Imagem: Reprodução

O cineasta americano Al Adamson, conhecido por dirigir filmes de terror de baixo orçamento nos anos 60 e 70, foi assassinado em 1995. O corpo de Adamson foi encontrado enterrado no piso do banheiro de sua casa em Indio, na Califórnia, onde tinha sido instalada a banheira de hidromassagem. Responsável pela obra, Fred Fulford foi detido em Saint Petersburg, na Flórida, acusado pelo assassinato. Na carreira, Adamson havia dirigido filmes como “Sádicos de Satã” (1969) e “Drácula Vs. Frankenstein” (1971).