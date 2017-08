Do UOL, na Cidade do México*

Não faz muito tempo, mas já soa como um passado distante quando Demolidor (Charlie Cox) era um herói solitário em sua missão de defender Hell’s Kitchen – gradualmente, o universo da Marvel criado pela Netflix nos trouxe outros guardiões de Nova York, igualmente isolados e problemáticos, e agora a salvação da cidade está nas mãos de um advogado cego, uma investigadora particular, um ex-presidiário e um bilionário mestre em artes marciais.

Pois Murdock se junta a Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Punho de Ferro (Finn Jones) na aguardada minissérie de oito episódios "Os Defensores", que estreia nesta (18). A reunião, por si só, é um evento, mas a minissérie respeita as histórias pregressas de cada herói e toma o cuidado de não atropelar a trama apenas para colocar todo mundo no mesmo local para agradar aos fãs.

O encontro do quarteto, inclusive, demora três episódios para acontecer: no primeiro, cada um parte de onde terminou em sua respectiva produção. A fotografia caprichada demarca visualmente o território de cada um: as cores vermelho, roxo, amarelo e verde guiam o olhar do espectador nas tramas individuais até que o surgimento de uma nova ameaça exige que os quatro deixem de lado resistências pessoais e a desconfiança mútua em nome de uma causa maior.

Misty (Simone Missick) interroga Jessica Jones (Krysten Ritter) e é interrompida por Matt Murdock (Charlie Cox) em "Os Defensores" Imagem: Divulgação/Netflix

Demolidor e Jessica Jones

Murdock ocupa, talvez, o lugar mais sombrio. De luto pela morte de Elektra (Élodie Yung) e com as relações com Karen (Deborah Ann Woll) e Foggy (Elden Henson) estremecidas desde que sua vida dupla como o Homem sem Medo foi descoberta, o advogado abandona temporariamente o uniforme e foca em fazer justiça no tribunal.

"No fim da segunda temporada, Matt falhou com todo mundo e com ele mesmo. Terminou com a mulher que ele ama nos seus braços e assistiu a sua morte. No início de 'Defensores', ele desistiu de ser o Demolidor, está concentrado em ser um advogado, fazendo trabalho voluntário. Acho que ele está tentando lutar intensamente contra ele mesmo. No fundo, está secretamente esperando por uma desculpa. Com sorte, isso vem", conta o ator Charlie Cox.

Jessica, por sua vez, aos poucos retoma a rotina após a morte de Kilgrave (David Tennant), seu principal algoz durante toda a temporada. Ela mantém sua personalidade forte, seu jeito descolado e seu pouco interesse em algo que vá além do ganha pão diário. Tanto que quando uma possível cliente aparece na porta da Alias Investigations pedindo ajuda, sua primeira reação é recusar.

Uma ligação misteriosa, no entanto, é o suficiente para deixá-la intrigada para cavar um pouco mais até se meter em encrenca e terminar precisando de um advogado. Alguma ideia de quem? Os dois, no entanto, não se tornam amigos logo de cara.

Punho de Ferro (Finn Jones) e Luke Cage (Mike Colter) se enfrentam em "Os Defensores" Imagem: Divulgação/Netflix

Luke Cage e Punho de Ferro

Inocente dos crimes dos quais foi acusado, Luke Cage sai da prisão e pretende voltar à vida normal. Seu senso de protetor da comunidade, entretanto, fala mais alto quando é avisado por Misty (Simone Missick) de que alguns jovens na vizinhança estão se envolvendo em situações de risco. É tentando ajudar Cole (J. Mallory McCree) que ele se acaba cruzando o caminho dos demais defensores.

O primeiro deles é Danny, o membro do grupo mais motivado no início da temporada. Ainda atormentado por pesadelos desde que descobriu que K'un-Lun foi arrasada pelo Tentáculo, o bilionário corre o mundo ao lado de Colleen Wing (Jessica Henwick) atrás de uma pista que o ajude a localizar seus inimigos. De volta a Nova York, ele se vê momentaneamente no lado oposto a Cage, que o faz confrontar suas convicções.

"Quando começamos 'Punho de Ferro', Danny está voltando de K'un-Lun muito otimista e ingênuo. Ao final de 'Os Defensores' ele se torna alguém com mais responsabilidades mais estabelecido", afirma Finn Jones.

Alexandra (Sigourney weaver) em "Os Defensores" Imagem: Divulgação/Netflix

Novos e velhos personagens

Uma das grandes diversões de "Os Defensores" é ver o encontro dos coadjuvantes de séries diferentes nas mais variadas situações - sim, acabou o privilégio de Claire Temple (Rosario Dawson), a personagem que mais circulou em núcleos diferentes até agora. Jeri Hogarth (Carrie-Anne Moss), Trish Walker (Rachael Taylor) e Stick (Scott Glenn) estão entre eles, além da sempre perigosa Madame Gao (Wai Ching Ho).

Elektra (Élodie Yung) em "Os Defensores" Imagem: Divulgação/Netflix

Mas é o retorno de Elektra o mais impactante de todos. Além de mexer com Matt, que não sabe bem como lidar com a amada como oponente, ela volta da morte como uma arma letal ainda mais potente: o Céu Negro.

Sua mentora, agora é a sinistra Alexandra (Sigourney Weaver), principal vilã da temporada, que nos primeiros episódios revela influência sobre o Tentáculo, mas guarda muitos mistérios.

"Quanto mais conexões vocês tiverem, mais fácil será destruí-los", ameaça.

* A repórter viajou a convite da Netflix.