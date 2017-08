Veja 10 filmes românticos que o final feliz é o casal não ficar junto

As comédias românticas terminam quase sempre com os protagonistas engatando um romance. Mas há produções em que ó final feliz é justamente o contrário. São clássicos como “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” (1977) e “A princesa e o plebeu” (1953), que brilharam na premiação do Oscar, até produções “água com açúcar” como “(500) Dias com Ela” (2009) e o “O Casamento do Meu Melhor Amigo” (1997). Abaixo, o UOL mostra esses e outros filmes em que o final feliz foi o casal não terminar junto.

Spoilers a seguir. Não continue lendo se não quiser saber partes importantes dos filmes.

“(500) Dias com Ela” (2009)

Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt em cena do filme "(500) Dias com Ela" (2009) Imagem: Divulgação

Quem nunca teve uma relação que parecia perfeita e, às vezes, pergunta por que ela terminou? Esse é o roteiro do longa do diretor Mark Webb, que mostra o sofrimento do personagem Tom (papel de Joseph Gordon-Levitt) após o fim do namoro com Summer (Zooey Deschanel). Após ela pôr fim à relação repentinamente, Tom passa a relembrar os momentos dos 500 dias de namoro para tentar descobrir o que deu errado. A verdade é que alguns relacionamentos simplesmente acabam, mesmo que, para um dos dois, pareça que está tudo perfeito. E uma ótima brincadeira com os nome das personagens faz Tom descobrir no final que, depois de um Verão de altos e baixos, pode começar um Outono de esperança.

“O Casamento do Meu Melhor Amigo” (1997)

Julia Roberts e Dermot Mulroney em cena do filme "O Casamento do Meu Melhor Amigo" (1997) Imagem: Divulgação

Julianne Potter, personagem de Julia Roberts, descobre que está apaixonada por seu melhor amigo, a quem não via há anos. O interesse repentino, na verdade, tem mais a ver com o fato de seu amigo Michael O'Neal (papel de Dermot Mulroney) estar prestes a se casar com Kimberly Wallace (interpretado por Cameron Diaz). Com segundas intenções, Julianne aceita ser madrinha e tenta de todas as formas impedir o casamento, mas não consegue. Provavelmente, todo mundo conhece uma Julia Roberts da vida real, que passa a se interessar por alguém ao vê-lo feliz em um relacionamento. No final, ela se dá conta que amar às vezes é deixar o outro livre.

“Ela” (2013)

Joaquin Phoenix em cena no filme "Ela" (2013) Imagem: Divulgação

O filme ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 2014, além de ter sido indicado a melhor filme, trilha sonora, canção original e direção de arte. A trama mostra um amor incomum entre homem e máquina, na qual o escritor solitário Theodore (papel de Joaquin Phoenix) acaba se apaixonando pelo novo sistema operacional chamado Samantha (voz da atriz Scarlett Johansson) de seu computador, que possui inteligência artificial e evolui conforme a interação entre eles. Como mostra esse longa de Spike Jonze, até mesmo os relacionamentos platônicos podem ser vítimas do ciúme e da decepção. E a felicidade real pode estar ali, bem ao lado.

“Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” (1977)

Woody Allen e Diane Keaton em cena de "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" (1977) Imagem: Divulgação

Esse longa do diretor Woody Allen mostra o relacionamento entre Alvy Singer (papel do próprio Woody Allen) e Annie Hall (Diane Keaton), mas o namoro logo desmorona. Na tentativa de retomar a relação, Singer, um humorista judeu e divorciado, viaja de Nova York para Los Angeles, na Califórnia, mas descobre que Annie está feliz em um novo relacionamento. Esse é mais um dos casos no qual a "pessoa abandonada" não entende por que a relação terminou e demora para descobrir que, às vezes, ela simplesmente chegou ao fim.

“A princesa e o plebeu” (1953)

Audrey Hepburn e Gregory Peck em cena no longa "A princesa e o plebeu" (1953) Imagem: Divulgação

Essa produção do diretor William Wyler é uma das melhores comédias românticas do passado. No longa, a personagem Audrey Hepburn (princesa Ann) viaja para Roma, na Itália, e decide passear anonimamente pela cidade, mas acaba conhecendo e se envolvendo com o repórter Joe Bradley (papel de Gregory Peck). Durante o romance, o jornalista a reconhece e, apesar da oportunidade de dar a notícia, prefere preservá-la. No final, a princesa volta a seus deveres na realeza, enquanto Bradley segue a vida de repórter. Quem nunca teve um daqueles "amores de verão", que, mesmo sendo curto, acaba sendo inesquecível.

“Celeste e Jesse para Sempre” (2012)

Rashida Jones e Andy Samberg em cena de "Celeste e Jesse para Sempre" (2012) Imagem: Divulgação

Nessa produção do diretor Lee Toland Krieger, não há muita esperança de que os dois protagonistas terminem juntos, já que o filme começa com eles se separando. A comédia mostra a história de Celeste Martin (papel de Rashida Jones) e Jesse Abrams (Andy Samberg), que se conhecem no colégio e depois se casam. Porém a vida profissional dos dois começa a ter rumos diferentes e eles decidem se separar amigavelmente. O problema surge quando Jesse se envolve com outra garota. Mas, quando o amor acaba, é preciso seguir em frente, como faz Jesse. A felicidade dificilmente estará em um amor que já terminou.

“Separados pelo Casamento” (2006)

Jennifer Aniston e Vince Vaughn em cena de "Separados pelo Casamento" (2006) Imagem: Divulgação

O filme do diretor Peyton Reed traz os astros Vince Vaughn e Jennifer Aniston nos papéis de Gary Grobowski e Brooke Meyers, que acabam se separando por conta de desavenças cotidianas. No entanto, nenhum dos dois aceita deixar o apartamento e seguem morando juntos, o que dá esperança para o público de que eles possam reatar. No final, porém, eles vendem o imóvel, se encontram na rua (quase têm uma recaída), mas seguem andando em direções opostas, olhando um para o outro. Como, no caso de Celeste e Jesse, a produção de Reed mostra que o final feliz está em se desapegar das coisas e seguir em frente, não ficando preso ao passado.

“A Agenda Secreta Do Meu Namorado” (2004)

Brittany Murphy e Ron Livingston em cena na comédia "A Agenda Secreta Do Meu Namorado" (2004) Imagem: Divulgação

Nessa produção do diretor Nick Hurran, Stacy Holt, papel interpretado pela atriz Brittany Murphy, decide vasculhar a agenda secreta de seu namorado, Derek (papel de Ron Livingston), para descobrir mais sobre suas ex. Como era de se esperar, tudo não saí como planejado. Stacy, que trabalha como produtora em um programa de TV, decide entrevistar as ex do namorado, mas acaba ficando amiga de uma delas. Por fim, Stacy acaba percebendo que Derek não é a pessoa certa, e eles acabam rompendo o relacionamento. Como na vida real, há pessoas que simplesmente não são para você, e o melhor a fazer é tocar a vida sem elas.

“A Primeira Noite de um Homem” (1967)

Dustin Hoffman e Katharine Ross em cena no longa "A Primeira Noite de um Homem" (1967) Imagem: Divulgação

Nesse clássico do diretor Mike Nichols, o recém-formado Benjamin Braddock, papel interpretado pelo ator Dustin Hoffman, volta para casa de seus pais, na Califórnia, e acaba sendo seduzido pela mulher do sócio de seu pai, a senhora Robinson (papel de Anne Bancroft). No desenrolar da trama, Ben acaba se envolvendo também com Elaine (Katharine Ross), a filha do casal Robinson, que também estudava em uma universidade fora da cidade. O problema é que a senhora Robinson ficou com ciúmes do romance de Benjamin com sua filha e revelou a traição ao marido, que, até então, apoiava o namoro da filha. Como resultado, o senhor Robinson decide se mudar com a família para outro lugar. Nas cenas finais, Benjamin descobre que Elaine está se casando com outra pessoa. Após ter sido amante de quem poderia ser sua futura sogra, não havia como Benjamin e Elaine terminarem juntos. O final feliz para ambos era cada um tocar sua própria vida.

"Amores Possíveis" (2001)

Murilo Benício e Carolina Ferraz em cena do filme "Amores Possíveis" Imagem: Divulgação

Tendo como ponto de partida o desencontro dos protagonistas Carlos (Murilo Benicio) e Júlia (Carolina Ferraz), esse longa da cineasta da Sandra Werneck mostra três histórias diferentes sobre os possíveis acontecimentos futuros na vida deles. Mas será que o final feliz seria que eles terminassem juntos? Provavelmente não, como mostra uma das histórias possíveis do filme. O rumo que as coisas tomam a partir de um caso fortuito (o fato de Júlia não ter ido para o encontro no cinema) revela como os relacionamentos amorosos são complexos.