Game of Thrones: 6 teorias que o 6º episódio confirma, enterra ou alimenta

O penúltimo episódio da sétima temporada de “Game of Thrones” gerou sentimentos conflitantes em muita gente --sim, teve momentos de muita adrenalina e uma perda e tanto do lado dos “mocinhos”, mas decepcionou quem esperava que a série mantivesse o mesmo nível de dramaticidade do final das outras temporadas.

Mesmo assim, não dá para negar que os últimos acontecimentos deixaram material para muitas discussões entre os fãs, que provavelmente vão se estender até a oitava temporada, em 2018 ou 2019.

Porque, se tem uma coisa que um verdadeiro fã de “Game of Thrones” gosta mais até do que a própria série ou dos livros, é uma boa teoria. E “Além da Muralha” fez o favor de confirmar algumas dessas teorias, enterrar de vez outras e dar material para os fãs continuarem a especular.

ATENÇÃO, SPOILERS! Se você não quer saber detalhes da trama do sexto episódio da sétima temporada de "Game of Thrones", não continue a ler

CONFIRMADO

Dragão de gelo

Ponderando que seria muito fácil os dragões de Daenerys (Emilia Clarke) destruírem o Exército dos Mortos com suas rajadas de fogo, os fãs passaram a especular que poderia surgir um dragão de gelo, algo que já aparecia nas histórias contadas às crianças de Westeros. De onde viria o dragão? Libertado da Muralha quando ela caísse, de um ovo escondido em Winterfell ou com um dos animais de Dany sendo capturado e transformado pelo Rei da Noite. A teoria mais popular mostrou-se real depois que Viseryon foi abatido durante a missão para resgatar Jon (Kit Harrington) e companhia além da Muralha.

Imagem: HBO

Fogo e gelo

A série de livros de George R.R. Martin se chama literalmente “Crônicas de Gelo e Fogo”. E quem são os representantes de cada um desses lados na série? Jon Snow e Daenerys Targaryen. Ambos são candidatos ao posto de Azor Ahai, o herói profetizado que vai dar fim à longa noite, mas os acontecimentos recentes (Missandei revelando que a tradução da profecia não tem gênero, pode ser um príncipe ou uma princesa; Melissandre dizendo que acredita que ambos têm um papel a cumprir) vêm indicando que é a união entre eles que vai ser decisiva para derrotar os Outros. E, bom, depois de alguns olhares e diálogos afiados, o casal agora está realmente próximo de virar mesmo um casal. Nada como uma quase morte para fazer as pessoas demonstrarem seus sentimentos, não é mesmo? Por enquanto foram apenas mãos dadas, mas tem potencial.

Imagem: Divulgação/HBO

ENTERRADO

Tyrion Targaryen

Outra profecia do universo de “Thrones” fala sobre o dragão ter três cabeças, o que foi interpretado como três pessoas para montar os animais de Daenerys. Com a origem Targaryen de Jon já praticamente confirmada, e sua óbvia intimidade com Drogon (teve até carinho!), faltava uma figura para completar o trio, e o candidato preferido dos fãs era Tyrion (Peter Dinklage), que também conseguiu ser respeitado pelos dragões. Ele na verdade seria um Targaryen porque o Rei Louco estuprou sua mãe, mas acho seguro dizer que essa teoria recebeu uma pá de cal quando Viseryon foi abatido. Com dois dragões em jogo, restam poucas dúvidas sobre quem vai montá-los --lembrando que um deles foi batizado em homenagem ao pai verdadeiro de Jon, Rhaegar.

Imagem: Divulgação

Nova morte de Jon

Quando a Irmandade sem Bandeiras voltou à cena, muitos acreditariam que o papel de Thoros de Myr (Paul Kaye) seria ressuscitar Jon mais uma vez --ainda mais porque ele parece muito mais hábil na tarefa do que Melissandre, já que fez o serviço para Beric Dondarrion (Richard Dormer) nada menos do que seis vezes. Com Thoros morto --aliás, ele serviu pra alguma coisa nessa temporada, além de mostrar algo no fogo para o Cão de Caça?--, se Jon morrer, acho que vai ser para sempre.

Imagem: Divulgação/HBO

LENHA NA FOGUEIRA

Mindinho será morto por Arya

Desde que a mais jovem das irmãs Starks apareceu na capa de uma revista com a adaga usada para tentar matar Bran, que pertenceu a Mindinho (Aidan Gillen), os fãs começaram a achar que o destino dos dois personagens está ligado. Mais ainda quando Mindinho deu a arma a Bran, que presenteou a irmã. No sexto episódio, a adaga aparece de novo, desta vez dada por Arya (Maisie Williams) a Sansa (Sophie Turner) depois de uma discussão sobre a lealdade da mais velha --lembrando que Mindinho armou para a caçula encontrar o bilhete que Cersei obrigou Sansa a escrever pedindo para Robb se submeter a Joffrey e dizendo que Ned era um traidor. Mas todos sabemos que a intriga entre as irmãs não deve ir muito longe, e que Mindinho talvez saia perdedor pela primeira vez --e perca logo a vida. A outra possibilidade é que a própria Sansa mate Baelish, mas isso parece menos provável.

Imagem: HELEN SLOAN/HBO

Gendry é importante

Depois de ser visto pela última vez remando de Pedra do Dragão para Porto Real (o que rendeu muitas piadas), libertado por Davos antes de ser sacrificado por Melissandre, o bastardo do rei Robert Baratheon reapareceu no quinto episódio desta temporada, o que já é um sinal de que algum papel ele tem a cumprir. Mesmo assim, muita gente acreditou que Gendry (Joe Dempsie) morreria na luta contra os Outros, quando, na verdade, ele foi o primeiro a se safar. Ou seja: algo importante ele vai fazer. O mais provável é que use sua experiência como aprendiz de ferreiro no Baixio das Pulgas para forjar as armas para a luta contra o Exército dos Mortos. Além disso, seu mestre era um dos únicos em Westeros capazes de trabalhar com aço valiriano, o valioso metal capaz de matar Caminhantes Brancos.