Cena de sexo com adolescente em filme de Woody Allen deu o que falar

Rian Johnson não poderia estar mais feliz em comandar "Os últimos Jedi". A oitava saga Star Wars, que chega aos cinemas em dezembro, é um sonho antigo do diretor. "Subindo a rampa, ao entrar no corredor eu lembrei da minha infância, com os bonecos de ação. De repente eu fiquei com um nó na garganta. A gente se emociona", revela em vídeo exclusivo.