Emmy Internacional cancela homenagem a Spacey após acusação de assédio

A Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas, responsável pelo Emmy Internacional, anunciou na última segunda-feira (30) que não irá mais homenagear o ator Kevin Spacey na cerimônia de premiação deste ano.

Spacey, que foi acusado de assediar o ator Anthony Rapp quando o colega tinha apenas 14 anos, iria receber o International Emmy Founders Award, um prêmio honorário dedicado àqueles que contribuíram para aprimorar a qualidade da televisão. Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy") e J.J. Abrams ("Lost" e "Westeworld") estão entre os que receberam a honraria.

Leia também

"A Academia Internacional anuncia que, à luz dos recentes eventos, não irá honrar Kevin Spacey com o International Emmy Founders Award de 2017", anunciou a instituição por meio de uma declaração oficial.

The International Academy has announced that in light of recent events it will not honor Kevin Spacey with the 2017 Intl Emmy Founders Award — Intl Emmy Awards (@iemmys) 30 de outubro de 2017

Entenda o caso

Em entrevista ao site "BuzzFeed News", Anthony Rapp, no ar em "Star Trek: Discovery", relatou que o incidente ocorreu em uma festa na casa de Spacey, quando tinha 14 anos e o colega, 26. Ele estava sentado na beira de uma cama, quando o vencedor do Oscar, hoje com 58 anos, entrou no quarto, aparentemente bêbado.

Anthony Rapp como Paul Stamets na nova série: "Star Trek: Discovery" Imagem: Divulgação

"Ele me carregou no colo como um noivo carrega a noiva. Mas eu não me afastei inicialmente, porque estava me perguntando: 'O que está acontecendo?'. Ele, então, se deitou em cima de mim", contou Rapp, acrescentando que conseguiu se desvencilhar e escapar.

Em nota, Kevin Spacey disse estar "horrorizado" pelo relato, e afirmou que não se lembra do encontro. "Mas se eu tiver me comportado da forma como ele descreve, devo a ele as mais sinceras desculpas pelo que teria sido um comportamento etílico inapropriado". Spacey afirmou ainda que "admira" Rapp. "Eu sinto muito pelos sentimentos que ele diz ter carregado por todos esses anos."

O astro também fez revelações sobre a própria sexualidade: "Amei e tive relacionamentos românticos com homens, ao longo da minha vida, e escolhi hoje viver como um homem gay. Quero lidar com isso de forma honesta e aberta, e isso começa comigo examinando meu próprio comportamento."