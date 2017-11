Os detalhes do desenho em português do Pica-Pau que estava com Bin Laden

Hafthor Julius Bjornsson, o islandês que é atleta da disputa de "Homem Mais Forte do Mundo" e que nas horas vagas explode cabeças como Gregor Clegane, o Montanha, em "Game of Thrones", disse que precisou se segurar para não esmagar o falastrão Conor McGregor em treino que fez com o campeão do UFC Conor McGregor em 2015.