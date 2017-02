Matt Damon é o astro do longa-metragem "A Grande Muralha", com previsão de estreia para o dia 23 de fevereiro. No vídeo, com os bastidores das filmagens, o ator comenta como foi atuar na China. "É o maior filme que já participei", afirmou. Além das entrevistas, o vídeo mostra também trechos do filme que recria a muralha da China em seu auge. O longa é também a maior produção já filmada na China e conta no elenco com Pedro Pascal e Willem Dafoe. A direção ficou a cargo de Zhang Yimou, de "O Clã das Adagas Voadoras" e "Flores do Oriente"