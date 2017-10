O filme "A Origem do Dragão", cinebiografia do ator e mestre de artes marciais Bruce Lee, ganhou seu primeiro trailer legendado em português, que você assiste em primeira mão no UOL. O vídeo mostra os preparativos do histórico embate entre Lee e o mestre chinês Wong Jack Man, que é enviado aos Estados Unidos para monitorar os passos do protagonista, acusado de distorcer a filosofia do kung fu.