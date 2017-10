6.000 calorias e crossfit: Como Chris Hemsworth ganha os músculos de Thor

O Deus do Trovão escolhido pela Marvel não é exatamente um homem franzino, mas a cada vez que Chris Hemsworth aparece na tela como Thor, fica difícil não se surpreender com seu físico.

E não é para menos: entre um filme e outro, ele já teve que ganhar até dez quilos de músculos --que você pode conferir em "Thor: Ragnarok", em cartaz nos cinemas.

Mas você --que malha, malha, malha, vive de peito de frango e batata doce-- e nunca conquista o tanquinho desejado, deve estar se perguntando como o australiano de 34 anos consegue. Mas não fique triste, não é nada fácil.

Chris Hemsworth em 2009, antes de se tornar Thor (esq.), e em "Thor: Ragnarok" (2017) Imagem: Michael Buckner/WireImage e Marvel Studios

Dieta de engorda, mas sem junkie food

Para chegar a mais de 105 quilos com pouquíssima gordura no corpo, Chris tinha que consumir 6.000 calorias por dia --o equivalente a mais de um quilo de bacon, ou 60 brigadeiros. Mas não se anime, porque a dieta dele não era nem de longe tão gostosa: nada de junk food ou guloseimas, só comidas saudáveis, como peito de frango, arroz integral, brócolis e outros vegetais.

Gettin it done with the worlds best trainer @zocobodypro. For the best training advice, nutrition advice of just how to be a flat out legend check out his website www.zocobodypro.com Uma publicação compartilhada por Chris Hemsworth (@chrishemsworth) em Mar 11 , 2017 às 12:30 PST

Musculação, que nada

Se você pensa que Chris teve que viver dentro de uma academia antes das filmagens, está enganado. O ator, que adora esportes ao ar livre como surfe e skate, tinha sim que treinar todos os dias, por mais ou menos três meses antes de começar a filmar, mas os treinos eram bem variados: boxe, muay thai, crossfit, ioga, exercícios com o peso do corpo e mais. Tudo para que seus músculos não ficassem acostumados a nenhum exercício e se desenvolvessem mais rápido.

O mentor do deus

O último segredo dos músculos de Chris é o acompanhamento constante do treinador Luke Zocchi, que trabalha com ele desde a preparação, antes do filme, até durante as filmagens --e acaba ganhando algumas viagens grátis de tabela para acompanhar o astro. Mas Chris acha que não é preciso ter dinheiro para pagar um super personal trainer para alcançar um corpo digno de super-herói: "Não tem dinheiro que pague alguém para fazer as coisas no seu lugar. Se você não consegue pagar um treinador, tudo bem. Peça para um amigo, peça para qualquer um. Treine na sua sala", disse o ator em uma entrevista recente.