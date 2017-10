A série "House of Cards" vai encerrar as atividades na sexta temporada, informou a "Variety". A informação surgiu algumas horas depois do protagonista Kevin Spacey assumir nas redes sociais que é gay e pedir desculpas por ter assediado um garoto menor de idade (o ator Anthony Rapp) há 30 anos -- lembrando que a empresa de streaming ainda não havia confirmado se a série teria uma renovação após os episódios do ano que vem.

A produção para a próxima -- e possivelmente a derradeira temporada -- já começou. Além de estrela da série, o vencedor de dois Oscar é o produtor executivo do projeto que mostra os bastidores (e a podridão) da política norte-americana.

Desde 2013, "House of Cards" vem sendo um dos principais produtos da Netflix e já indicado para 53 Emmys, incluindo cinco vezes para melhor série dramática.

Diferentemente de jornalistas, atores, membros da comunidade gay e até mesmo criadores da série, os executivos da gigante do streaming seguem em silêncio sobre os casos de assédio e estupro contra o parceiro de longa data Harvey Weinstein.

"Nossos negócios com a The Weinstein Company é distante", garantiu o chefe de criação da Netflix, Ted Sarandos. Entretanto, segundo afirma a "Variety", a relação pode ser considerada bem próxima, ainda mais se for considerar que o streaming e a produtora de Harvey sediaram a festa do Emmy pelos últimos três anos.

O criador de “House of Cards”, Beau Willimon, falou sobre a acusação de assédio sexual contra o ator Kevin Spacey, a estrela da série, e a chamou de “profundamente perturbadora”.

Willimon, que deixou o cargo de showrunner de “House of Cards” após a quinta temporada, em 2016, divulgou uma declaração sobre o caso nesta segunda-feira (30), de acordo com a revista “Variety”.

“A história de Anthony Rapp é profundamente perturbadora”, afirmou. "Durante o tempo em que trabalhei com Kevin Spacey em ‘House of Cards’, não testemunhei nem chegou ao meu conhecimento qualquer comportamento inapropriado, dentro ou fora do set. Dito isso, eu levo relatos desse tipo a sério, e esta não é uma exceção. Eu lamento pelo Sr. Rapp e apoio sua coragem”.

Caso Kevin Spacey

O ator americano Kevin Spacey, o "Frank Underwood" da série americana House of Cards, exibida pelo Netflix, veio a público pedir desculpas depois de ter sido acusado de assediar um ator adolescente há mais de trinta anos.

No mesmo pedido de desculpas, Spacey revela, pela primeira vez, ter tido relacionamentos com outros homens. E diz que "escolhe viver agora como um homem gay".

Leia também

As acusações contra Spacey foram feitas somente agora pelo ator da nova série "Star Trek: Discovery" Anthony Rapp que o acusou de tê-lo assediado sexualmente em uma festa em 1986. Na época, ele tinha 14 anos de idade.

Anthony Rapp como Paul Stamets na nova série: "Star Trek: Discovery" Imagem: Divulgação Em entrevista ao site "BuzzFeed News", o ator relatou que Spacey aparentava estar bêbado quando o suposto incidente ocorreu. Ele estava sentado na beira de uma cama, quando o vencedor do Oscar, hoje com 58 anos, entrou no quarto.

"Ele me carregou no colo como um noivo carrega a noiva. Mas eu não me afastei inicialmente, porque estava me perguntando: 'o que está acontecendo?'. Ele, então, se deitou em cima de mim", disse Rapp.



"Ele estava tentando me seduzir. Eu tinha noção de que ele estava querendo investir em mim sexualmente", acrescentou o ator, que disse ter conseguido ir ao banheiro e escapar.

Rapp explicou que se sentiu motivado a revelar a história após o escândalo envolvendo o poderoso produtor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado por mais de 50 mulheres de estupro e assédio sexual. Weinstein nega as acusações de sexo não consentido.



"Eu revelei a minha história, apoiado nos ombros das corajosos homens e mulheres que têm decidido falar", disse, no Twitter.

Em nota, Kevin Spacey, que tinha 26 anos quando o suposto incidente ocorreu, disse estar "horrorizado" pelo relato, e afirmou que não se lembra do encontro.



"Mas se eu tiver me comportado da forma como ele descreve, devo a ele as mais sinceras desculpas pelo que teria sido um comportamento etílico inapropriado".

Spacey afirmou ainda que "admira" Rapp. "Eu sinto muito pelos sentimentos que ele diz ter carregado por todos esses anos."

"Escolhi viver como gay"

O astro também fez revelações sobre a própria sexualidade, ao afirmar que já teve relacionamentos com homens e mulheres.



"Essa história me encorajou a lidar com outras questões da minha vida. Eu sei que há histórias sobre mim por aí, algumas alimentadas pelo fato de eu ser tão cuidadoso com minha privacidade. As pessoas mais próximas a mim sabem que, na minha vida, tive relacionamentos com homens e mulheres", revelou.



"Amei e tive relacionamentos românticos com homens, ao longo da minha vida, e escolhi hoje viver como um homem gay. Quero lidar com isso de forma honesta e aberta, e isso começa comigo examinando meu próprio comportamento."